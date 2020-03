De Ligt lascia la Juventus, Calciomercato: insidia Real

De Ligt sta provando pian piano a prendersi la Juventus. Ma le voci di calciomercato sull’olandese non si sono mai fermate.

Matthijs de Ligt si sta sempre più inserendo nel mondo e negli schemi tattici della Juventus. Le prestazioni dell’olandese negli ultimi mesi sono apparse in crescita. Insomma, oramai l’ex Ajax è una vera e propria colonna per i bianconeri. Ma le voci di calciomercato attorno a lui sembrano non volersi fermare e arrestare.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta forte su de Ligt

Ed ecco che, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il Real Madrid starebbe continuando a pensare al difensore bianconero. Il club iberico potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Eder Militao e Luka Jovic per provare a sbloccare la trattativa. A fare la differenza potrebbe però essere la volontà della Juventus. Quest’ultima infatti, quantomeno al momento, riterrebbe incedibile de Ligt.

Insomma, questa potrebbe davvero restare una mera e semplice indiscrezione. Il futuro del centrale orange al momento sembra essere ancora a tinte fortemente bianconere. L’investimento fatto la scorsa estate è la dimostrazione di quanto in quel di Torino intendano puntare tanto sul classe 1999. E quest’ultimo vuole ripagare tutta questa fiducia.

