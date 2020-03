Donnarumma alla Juventus, Calciomercato: addio al Milan vicino

Donnarumma è un nome che è da tempo sul taccuino della Juventus. La prossima estate potrebbe essere quella decisiva per l’estremo difensore.

Quello di Gianluigi Donnarumma è un nome che è da molto tempo sul taccuino della Juventus. L’estremo difensore è stato tante volte accostato alla squadra bianconera, ma la trattativa non è mai entrata veramente nel vivo. La prossima estate però potrebbe essere quella decisiva per il futuro dell’estremo difensore.

Secondo quanto riportato e rivelato da ‘Il Corriere dello Sport’, il club bianconero starebbe seguendo molto da vicino la situazione legata al portiere del Milan, che potrebbe salutare i rossoneri proprio a fine stagione. Le trattative per il rinnovo infatti si sarebbero oramai arenate e, vista la scadenza nel 2021, l’affare potrebbero davvero concludersi. La montagna da scalare insomma si starebbe facendo sempre meno ardua.

L’arrivo di Donnarumma potrebbe però far sorgere dei dubbi sul futuro dei due portieri in rosa, ossia Buffon e Szczesny. Il polacco ha rinnovato da poco il suo contratto fino al 2024. Difficile un addio del polacco, mentre il buon Gigi potrebbe anche restare per la prossima stagione. Nonostante ciò però l’ipotesi dell’estremo difensore in uscita dai meneghini potrebbe prendere sempre più corpo.

