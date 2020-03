Juventus, senti Sacchi: “Vi spiego perché Sarri è in difficoltà”

Arrigo Sacchi ha parlato delle difficoltà che sta vivendo Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. Queste le sue parole.

Arrigo Sacchi è tornato a parlare della Juventus. L’ex commissario tecnico ha analizzato il momento che stanno vivendo i bianconeri e delle tante difficoltà che sta trovando Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Sarri in bilico con la Juventus? Io so che ha firmato un contratto pluriennale con i bianconeri. Ero convinto del fatto che avrebbe avuto delle difficoltà. Non ha calciatori adatti al suo modo di giocare. Lui è bravo, così come lo sono i giocatori, ma questo ultimi sono agli antipodi rispetto al suo modo di giocare.“.

Arrigo Sacchi sul Coronavirus: “Una situazione inedita”

Insomma, una posizione davvero molto dura la sua. Sacchi ha poi voluto dare una sua opinione anche sulla situazione venutasi a creare a causa dell’emergenza e dell’allarme per il coronavirus: “Rinvii delle partite di Serie A per il Coronavirus? Si tratta di una situazione inedita, poi noi siamo bravi a trovare delle soluzioni alquanto fantasiose“. Chissà se sarà davvero così e se si riuscirà a uscire da queste situazioni.

