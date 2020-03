Il tecnico bianconero si gioca tutto nei prossimi incontri. Dalla sfida scudetto contro l’inter fino al ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione.

L’allenatore toscano si gioca tutto nelle prossime sfide: dal campionato contro l’Inter, dalla Coppa Italia contro il Milan fino al ritorno degli ottavi di Champions contro il Lione. Tornare a vincere quindi, citando la frase iconica di Boniperti “non è importante è l’unica cosa che conta”.

LEGGI ANCHE >>>Chiellini spinge per il recupero. Sarri lo manda in campo subito?

Dubbi su Sarri, Juventus: cosa potrebbe rischiare il tecnico bianconero?

Un vero e proprio aut-aut quello del tecnico bianconero che si gioca tutto nelle prossime sfide, in caso di risultato negativo la sua permanenza sulla panchina bianconera per la prossima stagione vacillerebbe. La fiducia di tifosi e staff è quella di ritornare ai fasti del passato, già solo l’anno scorso la Juventus con la stessa rosa stava mettendo il punto sul campionato, ma oggi invece tutto appare ancora in bilico. Il feeling fra gruppo e allenatore risulta molto discontinuo e ai minimi storici. Come riporta il Corriere Dello Sport le parole del tecnico rilasciate dopo la sfida di Champions non davano sentore d’ottimismo ma di una vera e propria resa. Cosa che in casa bianconera non è mai successo, sopratutto dalla voce di un allenatore, che anche dopo le sconfitte motivava squadra e rassicurava i tifosi. “Non riesco a spiegare il concetto di far muovere la palla velocemente” dice l’allenatore. Questa incomprensione deve essere IMMEDIATAMENTE risanata perché se manca comunicazione la squadra non potrà mai dare prestazioni positive. Tutto in una volta sola, il destino dell’allenatore bianconero è appeso ad un filo, la Juventus si gioca la stagione in un mese. Cosa inedita ma comunque possibile visto che tutte le carte in tavola per farlo ci sono ma sopratutto con la motivazione e concentrazione adeguata i bianconeri possono riprendere in mano la stagione. Dipenderà della prossime sfide, con l’auspicio che questo rinvio di campionato possa guarire le ferite e ricreare quell’armonia che -a tratti- abbiamo visto.

LEGGI ANCHE >>>La Juve contro Beppe Marotta, parole inaccettabili dell’ex dirigente

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK