Calciomercato Juventus sempre aperto, del resto i bianconeri sono sempre sulle tracce di giocatori che possano migliorare l’organico in ottica futura. E non sono da escludere nemmeno novità per quanto riguarda i pali.

L’ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli conosce molto bene Gianluigi Donnarumma, giovane portiere rossonero che però sulle spalle ha già tanta esperienza. Nazionale azzurro, c’è da capire quale sarà il suo futuro.

«Rinnovargli il contratto fu difficile, oggi sarà ancora più complicato trovare un’intesa. Il Milan è costretto a rinnovare o a metterlo sul mercato, ma sinceramente pensavo si tornasse a lavorare già da un po’ al nuovo contratto. Per il futuro, considerando il livello e l’età del calciatore, dico che bisogna stare attenti alla Juventus…» ha detto Mirabelli intervistato da TMW.

L’esperto dirigente dunque indica la Juventus come una delle probabili destinazioni del portiere. C’è però da sottolineare come il club bianconero abbia da poco tempo rinnovato il contratto a Szczesny, che del resto ha sempre mostrato grande sicurezza tra i pali e spesso è stato determinante con i suoi interventi. Rimane invece da capire quale sarà il futuro di Gigi Buffon.

La leggenda bianconera a breve dovrebbe decidere il suo futuro, ma non è da escludere che nonostante i suoi 42 anni possa continuare ancora per un’altra stagione a svolgere il ruolo di vice. Un vice di lusso, ovviamente.

