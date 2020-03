Il croato potrebbe liberarsi in estate, Juve, Milan e Inter alla porta. Il campionato italiano sarebbe una destinazione assai gradita.

Luka Modric potrebbe liberarsi in estate dal contratto che lo lega al Real Madrid. Stando alle indiscrezioni di mercato Juve, Milan e Inter in polpe per il croato che con i suoi trentacinque anni sarebbe la cessione più dolorosa ma necessaria in casa dei blancos, alla ricerca di un ringiovanimento di rosa sempre più over 30. Il croato non ha mai negato dalla sua di adorare il calcio italiano, tanto che nella scorsa estate fu accostato per diversi mesi all’Inter, poi sappiamo come andò a finire. Un nome caldo ma sopratutto un profilo del tutto conosciuto e dalla qualità sopraffine. Luka Modric, ricordiamolo, detentore di un pallone d’oro nel 2018, sarebbe il centrocampista ideale in casa juventina. Qualità ma sopratutto concretezza, in poche parole Modric farebbe le fortune di qualsiasi centrocampo, ma sarà possibile prenderlo in estate?

Juve, Calciomercato: Modric occasione per l’estate

Stando alle indiscrezioni di mercato il fuoriclasse croato avrebbe dichiarato a più riprese che l’Italia è da sempre uno dei suoi campionati preferiti, e che quindi, l’approdo in terra nostrana sarebbe opzione molto gradita. Modric è considerato uno dei centrocampisti più forti al mondo. Ha fatto la differenza ovunque, anche in nazionale, fu uno dei pilastri dell’ultimo Mondiale del 2018 che portò la sua Croazia in finale contro la Francia. In poche parole Modric darebbe quella sicurezza a centrocampo con un gioco fluido ma sopratutto tecnico, infatti, il centrocampista è sopratutto un ottimo regista: quello che manca -realmente- dal ritiro di Pirlo in casa bianconera. L’approdo sotto la Mole potrebbe essere un nuovo trampolino di lancio per il croato, che nonostante un’età non proprio più giovane, ha dalla sua esperienza e qualità da vendere. Sarebbe quel salto di qualità a livello europeo e -ricordiamolo- fu uno dei compagni del Real dei record, che insieme a Cristiano Ronaldo portò alla vittoria di tre Champions League consecutive. Modric alla Juve è l’opportunità ma sopratutto una certezza. Paratici monitorerà la situazione molto attentamente ma una cosa è certa, il profilo piace e non poco.

