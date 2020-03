Ronaldo ripreso da un tifoso durante il “Clasico”: la sua reazione (VIDEO)

Cristiano Ronaldo, mentre assisteva alla partita Real Madrid-Barcellona, è stato immortalato da un fan a cui ha chiesto con modi garbati di riprendere il match.

Come noto Cristiano Ronaldo era al Santiago Bernabeu domenica sera mentre il Real Madrid batteva il Barcellona. Ronaldo, che è sceso in campo innumerevoli volte nel Clasico, rimane un fan delle Merengues. Ha applaudito le prestazioni dei sui ex compagni dagli spalti. Tuttavia, un filmato del gioco sta girando su Internet, dove un fan ha provato a filmare la stella portoghese. La reazione di Ronaldo all’essere filmato dall’entusiasta fan ha impressionato i suoi sostenitori sui social media.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il Real Madrid punta forte su de Ligt

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Lione si gioca nel Sud Italia?

Il video mostra Cristiano Ronaldo che saluta il fan con un “pollice in alto” prima di esortarlo a concentrarsi sul gioco, anziché su di lui. Quindi fa l’occhiolino e alza di nuovo il pollice. Con le riprese virali sui social media, i fan hanno lodato la stella della Juventus per aver educatamente sollecitato il fan. Del resto l’incontro tra Real Madrid e Barcellona era più importante di lui.

LEGGI ANCHE >>> L’attacco senza precedenti di Steven Zhang a Dal Pino, presidente della Lega di Serie A

Thank you for all your messages of support for my mum. She is currently stable and recovering in hospital. Me and my family would like to thank the medical team looking after her, and kindly ask that we are all given some privacy at this time.

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 3, 2020