Il mancato incasso per le partite casalinghe allo Stadium fa crollare la Borsa in casa Juventus. Ecco tutti i dettagli della situazione.

L’allarme Coronavirus sta senza alcun dubbio condizionando il mondo del calcio. Un fattore che non si può sottovalutare è anche la questione della squadre quotate in Borsa, che stanno subendo gravi danni. Infatti il titolo della Juventus questa mattina ha segnato un -3,29% che posiziona il titolo in area € 0,90. Tutto questo ha fatto segnare il minimo dall’autunno 2018.

Juventus, il mancato incasso fa crollare la Borsa

Dati che senza alcun dubbio preoccupano, soprattutto se si va ad analizzare l’ultimo mese (-18,21%), e gli ultimi 6 mesi (-31,76%). Ed ecco che le partite chiuse e con queste i mancati incassi potrebbero portare ulteriori problemi. Soprattutto se si pensa alla possibile polemica sui rimborsi dei biglietti e degli abbonamenti.

“E’ evidente che, in caso di limitazioni al pubblico per gli incontri calcistici, chi ha in mano biglietti e abbonamenti ha diritto al rimborso, al pari di quanto sta avvenendo per biglietti aerei e pacchetti vacanza non usufruiti a casa del coronavirus“, questo quanto detto e affermato dal presidente del Codacons, Carlo Rienzi. Insomma, non resta che vedere che cosa accadrà. E chissà se questi danni non possano anche condizionare il prossimo calciomercato. Discorsi e ipotesi, ma che non possono essere del tutto escluse.

