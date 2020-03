Assemblea Lega, si è deciso. Juve – Inter si gioca domenica sera

Sempre più concreta la possibilità di far continuare il campionato di Serie A, l’assemblea sta decidendo in questo momento, Juve – Inter si gioca domenica.

Juve – Inter di domenica e non più di lunedì, è la notizia che sta circolando in questo momento durante l’Assemblea di Lega. Il campionato dovrebbe svolgersi regolarmente ma stando al comunicato del governo, a porte chiuse per almeno un mese e nel caso l’epidemia coronavirus continuasse anche fino alla fine della stagione. Di conseguenza non ci sarebbe più nessun impedimento per fare giocare la partita il prima possibile, l’ipotesi è appunto di anticipare a domenica e non più a lunedì.

Ormai sembra quasi ufficiale: Juventus – Inter potrebbe già disputarsi domenica sera e non più lunedì. In Lega stanno prendendo una decisione anche perché l’epidemia sembra non fermarsi e se dovesse continuare, l’idea sarebbe appunto di far giocare l’intero campionato -fino alla fine della stagione- a porte chiuse. La sicurezza dei cittadini prima di tutto è la prerogativa del governo e la Lega sembra stia per prendere una decisione definitiva in merito, continuare il campionato sì, ma a porte chiuse. Juve – Inter, che ricordiamolo, potrebbe essere la partita decisiva per lo scudetto, si giocherà a Torino. Ci sono però anche le gare del turno precedente da recuperare che, stando alle indiscrezioni si recupererebbero nel prossimo week-end. In attesa di ulteriori aggiornamenti speriamo che si decida qualcosa di definitivo mettendo il punto una volta per tutte su questo caos mediatico che sta scatenando non poche discussioni. La sicurezza prima di tutto certo, ma l’auspicio è che tutte le società possano trovare un accordo che non gravi sul futuro di un campionato e che non comprometta del tutto la sfida, che per tanti, sarà la possibile dello scudetto. Juve – Inter di domenica sera e non più di lunedì. Ancora da capire, invece, cosa ne sarà della sfida di Champions contro il Lione, che ricordiamolo sarà in casa bianconera, e della sfida oggi rimandata del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan sempre all’Allianz Stadium.

