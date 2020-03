Coppa Italia, si fa largo l’ipotesi di un mini torneo estivo

Non si capisce quando verrà recuperata Inter-Sampd e quando verranno disputate le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Ad agosto potrebbe essere un’idea.

ll campionato riprende, il calendario è stato per il momento mezzo sistemato e i mugugni vanno a fasi benedire. Resteranno però due punti interrogativi che neanche Alan Turing, l’«inventore» dell’informatica, potrebbe in questo momento risolvere. Lo spazio per Inter-Sampdoria, la partita ballerina, non c’è. Una situazione sottolineata da Marotta che però ora non si può affrontare. Bisognerà vedere quanta strada farà l’Inter in Europa League. E poi c’è la Coppa Italia, come spiega oggi la Gazzetta dello Sport…

Una Coppa Italia estiva?

Già, perché prima o poi sarà necessario recuperare le semifinali di Coppa Italia. Dopo Juve-Milan è saltata per decisione del prefetto anche Napoli-Inter che si sarebbe dovuta giocare oggi. Forse ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe dove collocare. E così fra i sussurri c’è pure quello che vorrebbe un suo spostamento in agosto, modello prima Supercoppa. Tra le idee, tutte da verificare, esiste anche l’ipotesi di un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan. Ma per questo ci sarà tempo sempre che il Coronavirus dia una tregua.

