L’ex centrocampista bianconero è sicuro, Pogba tornerà alla Juventus! La certezza del #comeback per il Polpo, almeno secondo Sissoko, è certificata.

Momo Sissoko ex centrocampista della Juventus è sicuro, Pogba tornerà alla Juventus per la prossima stagione. Mino Raiola d’altronde non aveva mai smentito ufficialmente un, come si dice sui social, #comeback del Polpo, infatti, in diverse interviste aveva dichiarato che era giusto che i tifosi sognassero, dunque l’ipotesi di rivederlo in bianconero è sempre stata concreta e il sogno dei tifosi potrebbe finalmente essere esaudito. Ad alimentare questo desiderio ci ha pensato l’ex centrocampista bianconero Momo Sissoko che in un’intervista al Daily Mail ha dichiarato: “Sono sicuro che Pogba tornerà alla Juventus, lascerà sicuramente la Premier League e tornerà nel club che conosce alla perfezione, dove lo amano e rispettano”.

Juve, senti Momo Sissoko: “Pogba torna in bianconero”

Parole che fanno sognare e che lasciano presagire ad una realtà concreta: Pogba e la Juventus mai stati così vicini ad un possibile ritorno. Il francese non ha mai smesso dal conto suo di lodare e ammirare la Juventus e viceversa. Infatti, spesso, vediamo foto sui social o ricordi immortalati dal Polpo proprio in quel triennio magico a Torino. Pogba d’altronde deve tanto alla Juventus che credendo in lui molto giovane gli permise di crescere fino a confermare ciò che è diventato adesso: un vero e proprio fenomeno a livello mondiale. Pogba dunque è il vero nome e l’unico predestinato possibile a rivestire la maglia bianconera, ma sappiamo che portarlo via da Manchester non sarà comunque semplice anche se il rapporto con l’attuale allenatore Solskjaer è ai ferri corti. Le parole di Mino Raiola, che recentemente ha ammesso di aver parlato di Pogba col vicepresidente Pavel Nedved, danno certezze su una cessione quasi certa a fine stagione: “Un grande giocatore non può andare al Manchester United e non competere per la Champions League. Paul è ambizioso e vuole restare ad alti livelli”. Parole che lasciano pensare ad un addio, ha poi replicato l’allenatore Solskjaer: “Paul è un nostro giocatore e non di Mino Raiola”. Un rapporto difficile che, dunque, apre sempre di più la possibilità di una cessione a fine stagione. La Juventus farà di tutto per riabbracciare sotto la Mole il suo fenomeno.

