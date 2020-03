Il Pipita nei prossimi giorni dovrà incontrare la società e valutare il suo futuro, due sono le ipotesi: rinnovo per due anni o la pista Athletic Bilbao.

Higuain e la Juventus, una storia che continuerà? Stando a quanto riporta un sondaggio del Corriere Dello Sport, la società che nonostante un mercato travagliato iniziale che lo voleva indiziato principale di una possibile cessione ma poi decisa a ricredersi, complice l’avvento del suo ex allenatore Maurizio Sarri, oggi, potrebbe ritornare quella possibilità, infatti il Pipita è ad un bivio: rinnovo di contratto o una modifica dei termini per poter alzare il prezzo del suo cartellino per cederlo. Queste per il momento sembrano le opzioni plausibili per l’attaccante argentino, che con presentazioni discontinue in ambito realizzativo, il bomber non sta più andando in porta come un tempo, potrebbe comunque essere riconfermato.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, le regole igienico-sanitarie suggerite dall’FMSI

Juve, Calciomercato: Higuain news sul futuro, c’è l’incontro con la società

Il Pipita con i suoi ormai quasi 33 anni potrebbe essere un occasione di mercato in uscita, visto che da quanto ci risulta la Juventus per la prossima stagione punterebbe a sfoltire una rosa sempre più over 30 e con la cessione del Pipa investirebbe una buona somma di mercato su giovani di prospettiva ma che abbiano già dimostrato di fare la differenza in campo internazionale. Che, insomma, citando l’avvento di Sarri in casa bianconera, possano “vincere e convincere”. Dunque il Pipita si trova proprio ad un bivio, continuare con la Juve ancora due anni o, appunto come dicevamo poc’anzi, una modifica dei termini di contratto che possano aumentare il valore del cartellino. Intanto ai microfoni di Onda Cero il direttore sportivo dell’Athletic Bilbao ha parlato de possibile futuro dell’attaccante: “Per giocare con noi avrebbe dovuto nascere qui o formatosi nella nostra realtà calcistica. Higuain non corrisponde a queste caratteristiche, chi, di solito non rispetta questa caratteristiche non può giocare nel nostro club”. Una dichiarazione che lascia presagire ad un rifiuto del club di un possibile avvento dell’attaccante argentino, che fino a pochi giorni fa, complice una parentale stretta col padre e il suo legame alla Liga visto il passato in maglia blancos, il Pipa sembrava un predestinato a vestire la maglia del Bilbao nella prossima sessione di mercato, ora tutto sembra invece dire l’opposto.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, il CorSera: «Basta un contagio e il campionato…»

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK