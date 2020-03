Zidane per il dopo-Sarri. Lui è favorevole, la Juve anche…

Certi amori non finiscono mai. Così Zidane, dopo più di vent’anni potrebbe ritornare alla Juventus al posto di Maurizio Sarri. Col Real Madrid è alla fine.

Quello tra Zinedine Zidane ed il Real Madrid sembra essere un matrimonio destinato a concludersi a fine stagione. A darne notizia è il Corriere della Sera che rilancia una clamorosa indiscrezione. Il successo nel Clasico di domenica scorsa, non sembra aver alleviato la tensione tra il tecnico francese e il presidente Florentino Perez. Il numero uno delle Merengues, infatti, starebbe guardandosi intorno per individuare il prossimo allenatore del Real Madrid. Chi sarebbe? Chiaramente Pochettino, rimasto a spasso dopo l’esperienza al Tottenham. E Zidane? Chiaramente ci sarebbe la Juventus…

Zidane, la Juventus destinazione prediletta

Come detto, stamattina il quotidiano milanese rilancia l’indiscrezione clamorosa. l francese, in bilico al club spagnolo, sarebbe attratto dalla possibilità di allenare la Juve. Con Agnelli che di conseguenza potrebbe puntare su di lui dando il benservito a Sarri a partire dalla prossima estate. La quota degli analisti Sisal Matchpoint, riporta Agipronews, è di 12. Zizou, in estate, potrebbe quindi ripercorrere il tragitto compiuto già nel 2001, ma questa volta in senso contrario.

