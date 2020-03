L’Antitrust insorge sul caso Coronavirus con un lapidario comunicato: “se le partite si giocano a porte chiuse bisogna restituire i soldi ai tifosi”.

Lo sappiamo ormai da diversi giorni, l’emergenza Coronavirus sta dilagando nel nostro paese e fino al 3 aprile ogni manifestazione sportiva con pubblico verrà sospesa. Da gennaio l’Antitrust sta indagando su alcuni club che per delle clausole vessatorie non restituirebbero i soldi del rimborso in caso, appunto, di annullamento delle gare. C’è però una prima apertura dei club sull’argomento.

Calcio, Antitrust: “Bisogna restituire i soldi ai tifosi nel caso di porte chiuse”

La restituzione del denaro speso per abbonamenti o partite singole spetta di diritto ai tifosi e negargliene la restituzione, sopratutto per problemi così gravi, è di loro diritto. Da praticamente un anno la società dell’Antitrust indaga su diverse società di Serie A cercando di identificare i club che non permettono tale restituzione. L’autorità ha il compito di valutare chi non permette, negando il diritto di rimborso, con clausole su contratti. Spetterebbe infatti alle società sportive prendersi in carico l’eventuale restituzione anche perché le ingenti spese fatte dai supporter, sopratutto abbonati, alle volte non sono così facili e restituirne il denaro diventa necessità. L’antitrust quindi sta agendo già da gennaio intervenendo direttamente sulla questione, e per il momento ci risulta che alcuni club stiano rimborsando, ad esempio l’Atalanta che sta restituendo soldi ai propri tifosi abbonati e non. D’altronde quando un supporter ha già pagato per l’abbonamento o per un singolo biglietto ha DIRITTO di rimborso -specialmente- se la società esercente ha l’impossibilità di aprire lo stadio ai propri tifosi, come nel caso del Coronavirus. Ovviamente l’antitrust ritiene obbligatorio che tutte le società rimborsino i propri tifosi e per il momento la situazione sembra andare positivamente. L’obiettivo dell’Antitrust è che tutti i club partecipino attivamente a questa cosa, sopratutto le squadre ai vertici che per motivi ovviamente di tenore hanno spese importanti da far sostenere ogni anno ai propri supporter. Per il momento la questione sembra andare per il verso giusto con la speranza di poter riaprire, di nuovo, gli stadi.

