La Juventus valuta attentamente la finestra di mercato per la prossima stagione pronta a fare una vera e propria rivoluzione sia in entrata che in uscita.

Juventus 2020 -2021 sarà la stagione della rivoluzione, in particolar modo in prospettiva mercato. Molte sono le suggestioni di Paratici e Nedved e molti nomi troverebbe conferma, ma per investire ingenti somme di denaro bisogna prima cedere, i bianconeri ormai da qualche anno hanno esuberi in rosa e gli ormai over 30 non stanno aiutando alla crescita in prospettiva, la società pertanto starebbe considerando un vera e propria rivoluzione in uscita, tenendo in considerazione il valore effettivo del cartellino, per certi giocatori sceso molto.

Juve, Calciomercato: la lista dei partenti per la prossima finestra di mercato

I nomi in uscita sono gli stessi che circolano già da parecchi mesi e, che, possono garantire quell’entrata tale da permettere una cospicua somma di denaro da reinvestire sul mercato in entrata. Il primo indiziato ad una possibile cessione è il difensore centrale Daniele Rugani ormai praticamente fuori dal progetto e ultima scelta fra i panchinari. L’ancora giovane difensore classe 1994 non sembra rientrate nei pani dell’allenatore Maurizio Sarri, infatti il difensore potrebbe essere uno dei primi giocatori ad essere venduto nella prossima stagione. L’altro nome in partenza è quello di Mattia De Sciglio, già a gennaio si era provato lo scambio con Kurzawa del PSG ma l’ipotesi fallì negli ultimi giorni. Per lui rimane aperta la pista estera. L’altro nome, invece, apparirebbe clamoroso, infatti dopo solo una stagione in bianconero, uno dei possibili partenti potrebbe essere Adrien Rabiot. Il francese ex PSG non sembra essere entrato nei meccanismi del calcio italiano ma sopratutto nell’ambiente juventino, infatti per lui si prospetta un ipotesi premier o un ritorno in patria, se dovessero arrivare offerte importanti la Juve potrebbe cederlo facendo così una maxi plusvalenza. Un altro nome dei nuovi acquisti in chiave plusvalenza potrebbe essere Aaron Ramsey che con i suoi ritmi altalenati non sta convincendo del tutto la società, che di fronte ad una maxi offerta potrebbe considerare l’ipotesi cessione. Ora arriviamo alle noti dolenti, ma che potrebbero garantire quel denaro necessario da reinvestire in entrata: Federico Bernardeschi infatti, nonostante partite di qualità, non riesce a trovare un vero e proprio ruolo in squadra, e visto il suo valore di cartellino e le diverse richieste di mercato, la società potrebbe valutare la cessione a fine anno. L’altro nome che, speriamo, non sia ceduto visto che -attualmente- in quel ruolo è una delle poche certezze è quello di Rodrigo Bentancur. Talento sempre in crescita e -attualmente- uno dei più richiesti in Europa, ricordiamo l’interesse del Barcellona. Di fronte ad offerte faraoniche la Juventus potrebbe valutare anche la sua cessione, nonostante sia uno degli attuali punti fermi in squadra.

