Bonolis: “Ecco perché è stata rinviata Juventus Inter”

Paolo Bonolis è tornato a parlare di Juventus Inter. Il noto conduttore tifoso interista ha voluto dire la sua sul rinvio di Juventus Inter.

Tutto ciò che è successo attorno a Juventus Inter continua a far discutere e a scatenare polemiche. A dire la sua è stato anche Paolo Bonolis, noto tifoso interista. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Marte’: “L’Inter giocherà in un intasamento di partite e ce ne saranno diverse da recuperare. Penso che sia molto probabile che la Juventus abbia voluto spostare la partita per prendere tempo e recuperare. Ma penso che oltre a questo ci siano le motivazioni economiche. Infatti c’erano in ballo 5 milioni di euro di incasso”.

Bonolis: “Ecco cosa penso delle parole di Zhang”

Il presentatore è intervenuto anche su quanto detto da Zhang: “Ha detto quello che pensava e che pensavano in molti. Per un quieto vivere, gli altri presidenti hanno taciuto. Secondo lui è accaduto qualcosa di grottesco ed è per questo che ha usato la parola clown. Alla fine d’altronde Juventus Inter si giocherà nelle medesime condizioni di una settimana fa”. E sul proseguo della stagione: “Chi vincerà avrà vinto uno scudetto strano, figlio di una situazione imponderabile. Come sarebbe andata se non fosse successo tutto questo? Chi vincerà dirà che avrebbe vinto comunque e sarà contento, ma senza dubbio c’è stata una alterazione del percorso. Abbiamo mandato giù tanti prodotti alterati anche senza Coronavirus, ma l’importante è che tutti, soprattutto i più a rischio, passino questo brutto momento”.

Due battute anche sull’emergenza Coronavirus: “Difficile sdrammatizzare questa situazione. La stiamo vivendo tutti con le dovute rinunce. Mi sento molto vicino al pensiero di Klopp, nel senso che mi affido a chi ci sta gestendo, nella speranza che sappiano cosa facciano”.

