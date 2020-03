Maurizio Sarri non presenzierà alla conferenza stampa per la partita di domenica 8 marzo che vedrà la sua Juve affrontare l’inter in casa a porte chiuse.

L’allenatore della Juventus non parteciperà alla conferenza stampa in vigilia della partita di campionato domenica sera 8 marzo, che vedrà la sua squadra affrontare l’Inter in casa a porte chiuse. La decisione è stata presa in conformità alle restrizioni imposte e -attualmente in vigore- sull’epidemia Coronavirus.

Juve – Inter, annullata la conferenza stampa di mister Sarri

L’annuncio è arrivato direttamente dal club torinese che, nel proprio sito ufficiale, ha comunicato le seguenti parole:“Sabato 7 marzo la squadra si riunirà al pomeriggio e in conformità alle restrizioni vigenti non terrà nessun incontro, annullando così, la conferenza stampa di Maurizio Sarri alla vigilia della gara contro L’inter”. Di conseguenza l’allenatore toscano e società sono state obbligate a non presenziare proprio in ottemperanza alla normativa vigente in questo periodo, che ricordiamolo, terrà chiuse al pubblico tutte le strutture sportive fino al 3 aprile. Una manovra necessaria per contrastare l’epidemia Coronavirus che negli ultimi periodi sta vincolando non solo il mondo del calcio, ma anche l’intera economia mondiale. La partita di domenica sera avrà comunque una valenza assoluta, infatti, la squadra capitanata da Maurizio Sarri dovrà confrontarsi con l’Inter dell’ex Antonio Conte in quella che per tutti sarà la partita decisiva per lo scudetto. Uno scontro sicuramente non semplice visto il caos scoppiato nell’ultimo mese ma la squadra dovrà comunque rimanere concretata senza distrazioni perché quella di domenica sarà una partita fondamentale per l’andamento del campionato e per la corsa verso la riconferma scudetto. L’unica nota negativa rimane il mancato supporto dei tifosi -che proprio per questa normativa- non potranno partecipare alla partita e saranno costretti a guardarla in televisione. Juve – inter sarà comunque la partita più seguita da tifosi e non, una sorta di “finale” che in un modo nell’altro sancirà definitivamente un cammino verso la riconferma dello scudetto. Società e allenatore sono pronti e, nonostante un ambiente non proprio sereno, dovranno farsi trovare pronti a fronteggiare il proprio ex allenatore e capitano Antonio Conte per la prima volta all’Allianz Stadium da quando se n’è andato.

