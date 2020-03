Il terzino ora in forze al PSG è in scadenza di contratto, i bianconeri pronti all’assalto per portarlo a Torino nella prossima finestra di mercato.

Una cosa è certa, Meunier sarà il nome che sentiremo spesso per la prossima finestra di calciomercato. Classe ’91 il terzino belga è uno dei nomi più interessanti e di qualità nel calcio europeo. Fisicità, dedizione ma sopratutto qualità tecnica. Sarà il predestinato a vestire la maglia bianconera? I sondaggi dicono di sì, e infatti, complice una scadenza di contratto con i parigini, Meunier è un nome caldo in ottica futura per i bianconeri, che, nel caso si muovessero anticipatamente, porterebbero il terzino belga sotto la Mole.

Juve, Calciomercato: Meunier il nome ideale per la difesa

Sono però tante le squadre in Europa a desiderare il belga infatti oltre alla Juventus sarebbe in polpe anche il Borussia Dortmund che porterebbe -volentieri- il calciatore alla corte del proprio allenatore. Meunier è un terzino destro di origine belga, milita anche in nazionale dove gioca da titolare. Può all’occorrenza, vista la sua velocità e qualità palla al piede, adattarsi da esterno di centrocampo. A far scoppiare il talento del belga è stata propria la squadra parigina, che lo ha consacrato ad alti livelli confermandolo le qualità, infatti ad oggi, viene considerato uno dei migliori terzini in Europa. Il 3 luglio del 2016 arriva al PSG dove gioca praticamente da titolare, vince il suo primo titolo nello stesso anno del suo approdo, battendo il Lione nella Supercoppa di Francia. Un difensore che come dicevamo poc’anzi può adattarsi anche a ruolo d’esterno ricoprendo la fascia destra e dando quella copertura sia a livello offensivo ma sopratutto a livello difensivo. Un terzino atipico adatto ai meccanismo bianconeri che manca, più o meno, dall’addio di Lichtsteiner. Infatti abbiamo dedotto come la scarsità di organico sui terzini stia penalizzando i bianconeri, che all’occorrenza, sono obbligati a schierare De Sciglio (ormai prossimo ad una cessione) su entrambe le fasce. Meunier oltre ad essere un nome caldo potrebbe anche risultare fondamentale in ottica futura. Paratici e co stanno lavorando ad un possibile approdo del belga per la prossima finestra di mercato, ma non sarà semplice.

