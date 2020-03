Poulsen in quarantena, il titolo di Gazzetta.it fa infuriare i tifosi

“Provocatore, codardo, mediocre e bidone”! Ora Poulsen è anche in quarantena”. Questo titolo di Gazzetta.it ha fatto infuriare i tifosi.

Un titolo di cattivo gusto. Ingiustificabile, qualsiasi sia poi il contenuto dell’articolo. E infatti internet non ha perdonato. Il problema non sta tanto nei pur discutibili “provocatore, codardo, mediocre e bidone” quanto nell'”anche”. Come se stare in quarantena fosse una colpa, in queesto caso di Poulsen.

Se l’articolo è ancora online su “Gazzetta.it”, è stato invece cancellato il lancio dell’articolo che era stato fatto su Twitter.

Poulsen, il titolo di Gazzetta.it scatena le reazioni dei tifosi su Twitter

Chi reagisce su Twitter al titolo di Gazzetta.it non è necessariamente juventino (Poulsen ha vestito la maglia bianconera). Il tweet tra l’altro dopo i numerosi messaggi di protesta è stato cancellato. Meglio tardi che mai, ma un titolo del genere non andava scritto, a maggior ragione in questo particolare momento storico.

Ecco alcuni dei commenti: “Magari è tutto ciò che avete scritto nel titolo, ma non è un minimo irrispettoso per un giornale del vostro calibro?”.

“Io non ci posso credere che un giornale nazionale possa aver fatto un titolo del genere, soprattutto stante il momento difficile di poulsen quale essere umano”.

“Chiudete dai che siete una mancanza di rispetto per quello che era una volta questo giornale”. E ancora: “Il titolo mi mette in imbarazzo”.

E c’è stato anche chi ha taggato il profilo Twitter dell’Ajax chiedendo di prendere provvedimenti.

