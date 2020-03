Serie A, danno economico per le porte chiuse: ecco a quanto ammonta

La Serie A prova a ripartire, nonostante l’emergenza per il Coronavirus. E lo fa a porte chiuse. Ma quale danno economico porteranno queste?

La Serie A è pronta a ricominciare. Nella giornata di domani si giocheranno le partite rinviate la scorsa settimana. Il tutto, a causa dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus, però avverrà a porte chiuse. E la discussione non può non spostarsi sul danno economico che potranno causare queste ultime. A parlarne e a dare alcuni dati è stato ‘Calcio e Finanza’.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serie A, ecco le date e gli orari delle prossime gare

Serie A, danno economico per le partite a porte chiuse

Bisognerà partire da due presupposti: il rimborso di abbonamenti e biglietti e lo slittamento delle prossime giornate. Sulla base di ciò e delle decisioni del Governo diventa chiaro che tutte le squadre di Serie A giocheranno almeno una partita a porte chiuse nel prossimo mese. Questo quindi potrebbe portare a una perdita complessiva e a un mancato incasso di circa 30 milioni di euro tra campionato e coppe.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serie A a porte chiuse, ecco l’indicazione dell’Antitrust

La squadra più colpita sarà senza alcun dubbio proprio la Juventus. Secondo le stime, la società bianconera perderà circa 12,3 milioni di euro, rappresentando così il 43% di tutti i club di Serie A. Subito dietro il Milan (circa 3,4 milioni, pari al 12%) e l’Inter (2,7 milioni di euro, 10%). Danno importante anche per il Lecce, che salterà la gara casalinga proprio contro i rossoneri, che avrebbe sicuramente portato molta gente al Via del Mare. In tutto questo non vanno dimenticate le partite di Coppa, in cui Juventus, Roma e Inter avrebbero senza alcun dubbio avuto un ottimo ritorno economico. Insomma, il Coronavirus colpisce anche le casse delle società calcistiche. Ma questo è il sacrificio questo in tempo di emergenza sanitaria.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK