La Lega Calcio ha comunicato ufficialmente gli orari delle prossime giornate e dove verranno trasmesse in tv, di seguito la ri-programmazione ufficiale:

8° giornata di ritorno:

Venerdì 13 marzo ore 18:30

Verona-Napoli (emittente Sky)

Venerdì 13 marzo ore 20:45

Bologna-Juventus (emittente Sky)

Sabato 14 marzo ore 15

Spal-Cagliari (emittente Sky)

Sabato 14 marzo ore 18:00

Genoa-Parma (emittente Sky)

Sabato 14 marzo ore 20:45

Torino-Udinese (emittente Dazn)

Domenica 15 marzo ore 12:30

Lecce-Milan (emittente Dazn)

Domenica 15 marzo ore 15:00

Atalanta-Lazio (emittente Sky)

Fiorentina-Brescia (emittente Dazn)

Domenica 15 marzo ore 18:00

Inter-Sassuolo (emittente Sky)

Domenica 15 marzo ore 20:45

Roma-Sampdoria (emittente Sky)

9° giornata di ritorno:

Venerdì 20 marzo ore 20:45

Lazio-Fiorentina (emittente Sky)

Sabato 21 marzo ore 15:00

Brescia-Genoa (emittente Sky)

Sabato 21 marzo ore 18:00

Sampdoria-Bologna (emittente Sky)

Sabato 21 marzo ore 20:45

Juventus-Lecce (emittente Dazn)

Domenica 22 marzo ore 12:30

Sassuolo-Verona (emittente Dazn)

Domenica 22 marzo ore 15.00

Cagliari-Torino (emittente Dazn)

Napoli-Spal (emittente Sky)

Udinese-Atalanta (emittente Sky)

Domenica 22 marzo ore 18:00

Milan-Roma (emittente Sky)

Domenica 22 marzo ore 20:45

Parma-Inter (emittente Sky)

È invece da comunicare che la partita fra Verona e Cagliari valida per la 6° giornata di ritorno si disputerà Mercoledì 18 marzo ore 15:00 (al posto del precedente 18:30)

Lega Calcio: date ufficiali e orari delle prossime giornate di Serie A

Qua di seguito, invece, il recupero dei rinvii della 6° e 7° giornata di ritorno:

RECUPERO 6° GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 15:00

Hellas Verona – Cagliari

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18.30

Atalanta – Sassuolo

Torino – Parma

La gara Inter-Sampdoria sarà riprogrammata non appena possibile.

RECUPERO 7° GIORNATA DI RITORNO

Domenica 8 marzo 2020

ore 12:30 Parma-Spal

ore 15:00 Milan-Genoa

ore 15:00 Sampdoria-Hellas Verona

ore 18:00 Udinese-Fiorentina

ore 20:45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo 2020

ore 18:30 Sassuolo-Brescia

Queste sono le date comunicate dalla Lega Calcio di Serie A, con il recupero del big match di domenica sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium che vedrà i bianconeri, ricordiamolo, fronteggiare l’Inter in quella che per tutti viene considerata la partita scudetto. Tutto questo a porte chiuse vista la normativa rilasciata dal governo che vieta, fino al 3 aprile, l’apertura di qualsiasi struttura sportiva al pubblico. Un vero e propria tegola per qualsiasi società, ma che giustamente, tende a salvaguardare la salute delle persone. Le date ufficiali per il momento sono queste, con l’attese di sapere quando si giocherà la gara fra l’Inter e Sampdoria.

