Coronavirus, folla sotto l’hotel dell’Inter a Torino. Ancora una volta non rispettato il protocollo per evitare la diffusione del virus.

Manca ormai poco all’inizio della partita tra Juventus e Inter ma dopo il caso di ieri dei tifosi nerazzurri ce n’è un altro in cui tutto si fa tranne che rispettare il protocollo per evitare la diffusione del coronavirus.

Come riportato dal giornalista Marco Barzaghi in diretta su Sky Sport, decine di tifosi dell’Inter si sono ritrovati all’esterno dell’hotel che ospita il ritiro della squadra nerazzurra in vista della partita di campionato contro la Juventus. Laassembramento di persone va naturalmente contro le direttive emanate dal governo per limitare i rischi di contagio nell’ambito dell’emergenza legata al Coronavirus.

Ancora una volta un comportamento sbagliato che mette in pericolo la salute di tante persone.

Intanto sotto l ' hotel dell'Inter a Torino.. pic.twitter.com/T2kPEBVF7S — Marco Barzaghi (@MarcoBarzaghi) March 8, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK