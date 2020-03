Video Gol Dybala Juventus – Inter: per sbloccare il risultato ci voleva un colpo da campione di Paulo Dybala riconfermandosi un punto fermo, clicca qui per il gol.

Sono serviti pochi minuti ai bianconeri per andare in rete con un secondo gol che ha sbloccato il risultato contro i nerazzurri. A segnare è stato il numero 10 Paulo Dybala che al 67′ ha portato i bianconeri in vantaggio per la seconda volta.

Dybala è stato l’altro protagonista a rendere possibile il raddoppio bianconero che grazie ad un lavoro di squadra ben congeniato ha sbloccato nuovamente il risultato, portando il raddoppio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK