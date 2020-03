Dalle ultime indiscrezioni arrivate dall’Inghilterra sembra che entrambe le competizioni verranno sospese come il campionato di Serie A.

L’emergenza Coronavirus ora non è solo più un problema nazionale, infatti, l’ipotesi di stoppare anche le competizioni europee, almeno dalle indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, sembra una cosa concreta. Fermare le competizione per evitare il contagio del virus, una soluzione di certo intelligente visto che il problema non è più da sottovalutare, ma cosa succederebbe nel caso di uno stop? Ma sopratutto quali saranno le conseguenze dell’Europeo previsto per l’estate? Secondo l’indiscrezione arrivata dal Sun molte competizioni europee potrebbe essere a porte chiuse e addirittura sospese.

Champions e Europa League verso lo stop come in campionato

Per ora le sfide europee in programma a porte chiuse saranno il match di stasera fra Valencia e Atalanta e l’ultimo quella fra Barcellona e Napoli al Camp Nou. Incontri -appunto- che si giocheranno tutti in stadi deserti, e si sta pensando di adottare la stessa manovra con Bayern Monaco – Chelsea. In Europa League, ovviamente, si agirà di conseguenza, infatti sia Wolves- Olympiacos, Siviglia – Roma, Getafe – Inter e Manchester utd – Lask si dovrebbero giocare a porte chiuse. Ma se il virus dovesse continuare a diffondersi e se il numero di contagiati dovesse aumentare pesantemente, anche nel resto d’Europa, la soluzione che dovrà adottare la Uefa sarà estrema. Una sospensione TOTALE di tutte le manifestazioni sportive, proprio come sta accadendo ora in Italia col campionato di Serie A. Già recentemente la Uefa ha annunciato che “i giocatori non si stringeranno la mano fra di loro o agli arbitri nel pre partita fino a nuovo avviso, in linea con il protocollo dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre al minimo il contagio del Coronavirus”. In settimana, quindi, ogni partita verrà giocata a porte chiuse ma l’ipotesi di sospensione definitiva della competizione non sarebbe da escludere, chiaramente dovessero essere sospese sia Champions che Europa League il campionato Europeo, in previsione per l’estate, non sarebbe così certo. Sicuramente in questi giorni la Uefa deciderà dando priorità alla saluta delle persone.

