Dybala è il calciatore migliore della Serie A? Borghi infiamma i social

Stefano Borghi si sbilancia e intravede Paulo Dybala come MVP della stagione di Serie A. «Vi spiego il perché. Se fossi un bookmaker e…»

La giocata di Paulo Dybala è stata assurda. Da fuoriclasse sensazionale. Da numero 10 vero della Juventus. Quella maglietta la sta meritando tutta, con la benedizione del Dio bianconero. Alex Del Piero lo coccola, lo stimola, lui risponde con giocate decisiva come quella con l’Inter. Allora il dibattito si è infiammato, è partito e anche l’attore Stefano Borghi ha dato il suo contributo ad alimentarlo. Su Dazn è stato pubblicato un video in cui spiega il perché per lui vincerà il premio di MVP della stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, è sempre sfida tra Juventus e Inter: ecco tutti i nomi

Le parole della Gazzetta

Non solo Borghi, però, anche la Gazzetta dello Sport celebra la Joya. «Dybala è cambiato così come tutto il mondo intorno a lui – scrive – E’ passato dalle titubanze alla totale consapevolezza di essere un punto di riferimento per il gruppo. Paulo è il dieci, un leader tecnico, l’altro, oltre a Ronaldo, da cui tutti s’aspettano la magia risolutiva nei momenti di difficoltà».

Il video di Borghi su Dybala

Dybala è il n.1 della Serie A 💎

Stefano Borghi ci spiega perché 🤔#DAZN pic.twitter.com/Rt9JYBsgXV — DAZN Italia (@DAZN_IT) March 10, 2020

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK