Sacchi: «La Juve ha meritato la vittoria. Dopo l’1-0 partita finita»

Arrigo Sacchi elogia il collettivo bianconero dopo il successo sull’Inter. L’ex ct spiega come l’affermazione sia netta e merito del gruppo.

Arrigo Sacchi dice la sua dopo il derby d’Italia. Sceglie come al solito le colonne de La Gazzetta dello Sport. «La Juve batte l’Inter dopo un primo tempo equilibrato – dice -. La ripresa è iniziata con una prevalenza nerazzurra fino al gol di Ramsey, poi non c’è più stata gara. Più carattere, più maturità, più personalità: i bianconeri hanno dimostrato di meritare la vittoria. La partita è stata a tratti piacevole, pur in un contesto ambientale difficile. Tutte e due le squadre sono ancora alla ricerca di una crescita che richiede tempi più lunghi. Sia per Sarri sia per Conte non è semplice trovare un mix che trasformi le loro compagini in entità positive e armoniose, sia dal punto di vista tecnico-tattico che psicologico».

LEGGI ANCHE >>> Dybala è il miglior giocatore della Serie A? Borghi infiamma il dibattito

Per Sacchi passi avanti della Juve

L’ex ct passa agli elogi per la Vecchia Signora. «La Juve in fase offensiva ha mostrato progressi sia nel possesso palla, più veloce e coordinato, sia nel movimento e nello smarcamento. Questi hanno consentito più fantasia e passaggi precisi rasoterra – sottolinea Sacchi -. Soltanto una squadra organica, che entri in campo con idee chiare sotto l’aspetto tecnico e tattico, permette e aiuta il singolo a tirar fuori tutte le proprie potenzialità. La fase difensiva bianconera è migliorata in attenzione e coesione, ma è ancora approssimativa nel pressing, che consentirebbe un risparmio di energie, più ripartenze, più compattezza e sinergia».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK