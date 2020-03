Serie A, ecco che cosa succede ora

La Serie A è stata ufficialmente sospesa fino al 3 aprile con decreto governativo. Ma che cosa succede ora? Proviamo a spiegarlo.

La decisione era nell’aria da un po’ di giorni, ma ora è diventata ufficiale. A decidere la sospensione della Serie A è stato il Coni, ma poi in serata è arrivata la conferma del Governo. Saranno quindi rinviati altri due turni. Oggi si proverà a disegnare un piano per la ripresa dopo il 3 aprile. Ma che cosa cambia ora? È un tema su cui, come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, c’è una sorta di vuoto normativo. Il tutto sarà comunque affrontato nel Consiglio Federale di oggi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Serie A sospesa, ecco il comunicato del Coni

Serie A sospesa, ecco tutte le possibili soluzioni

La prima possibilità è quella di una classifica definitiva all’ultima giornata completa, ma quest’ipotesi non convince praticamente nessuno. La strada maestra sembrerebbe quella di non assegnare questo scudetto. C’è però in primis da fare i conti con le competizioni internazionali. Infatti, per l’Uefa, Champions ed EL vanno avanti, magari con la soluzione di alcune gare in campo neutro. L’Europeo? Da quest’ultimo potrebbero dipendere tante cose, a partire dalle sorti dalla Serie A. L’Italia infatti potrebbe ufficialmente chiedere un rinvio all’Uefa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Garcia: “Juventus Lione? Non so se si giocherà”

E i giocatori? Questi ultimi potranno continuare ad allenarsi in attesa che le attività e le competizioni riprendano. Insomma, il calcio e lo sport tutto si ferma. Ma cosa succederà non è ancora molto chiaro. Chissà se il Consiglio Federale di oggi detterà una linea. Non resta che attendere.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK