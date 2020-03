Agnelli, quante bordate dall’Inghilterra: ecco il motivo

Bordate ad Andrea Agnelli che arrivano direttamente dall’Inghilterra. Ecco che cosa è stato detto e quali sono i motivi di questo attacco.

Un attacco duro e diretto. Questo è quello che è accaduto in Inghilterra contro Andrea Agnelli. Il presidente della Juventus è infatti stato criticato dopo il suo intervento a un forum londinese la scorsa settimana. Il discorso è sempre lo stesso, ossia il pensiero del patron bianconero, che ha ribadito l’importanza della storia di un club che partecipa alla grande competizione di Champions. Insomma, le polemiche non sono mancate nemmeno Oltremanica.

Juventus, i tabloid britannici contro Agnelli

Va chiarito che il numero uno del club piemontese stava chiaramente parlando in veste di presidente dell’Eca, l’unione dei maggiori club europei. Il ragionamento però in terra britannica non l’hanno proprio digerito. Il più duro è stato Martin Samuel, uno dei decani del giornalismo britannico che fa parte del ‘Daily Mail’. “Agnelli ha avuto la fortuna di essere nato in una delle grandi dinastie calcistiche e adesso vuole distruggere la Champions. La sua stupidità e la sua avarizia ucciderebbero uno sport che non appartiene a figli di papà che hanno ereditato tutto, ma alle classi lavoratrici di tutta Europa“, queste le sue parole.

La dose però è stata ulteriormente rincarata: “Stiamo parlando di una mente mediocre, ma che adesso vuole mettere le mani sulla Champions, perché i conti della Juve sono disastrati dalla sua gestione“. Un attacco durissimo, a cui si è unito persino Oliver Kay, ex-prima firma del ‘Times’ ora passato all’Athletic. Queste le sue parole: “Lo sapevi che l’Ajax lo scorso anno è stata la prima semifinalista di uno dei campionati al di fuori delle cinque grandi dal 2005 ad oggi? E come ricompensa? Hanno dovuto vendere i pezzi migliori“. Insomma, la visione di Agnelli non piace proprio per niente al calcio inglese.

