Crosetti attacca Agnelli. «L’Atalanta è in Champions come il Lione»

Il giornalista Maurizio Crosetti attacca Agnelli per le sue parole sull’Atalanta. Tira in ballo la sconfitta della Juventus a Lione e si becca critiche web.

L’editoriale di Maurizio Crosetti su La Repubblica non è piaciuto un granché ai tifosi che non gliel’hanno mandate a dire. «Che ci fa l’Atalanta in Champions? – ha scritto nel suo pezzo – La risposta è semplice, ci gioca benissimo, meglio di tanti. In questo momento, meglio anche della Juventus di Andrea Agnelli». Sicuramente il discorso non fa una grinza, ma non è la prima volta che il giornalista stuzzica i bianconeri. Solo l’altro giorno, per esempio, ha definito Cristiano Ronaldo “il secondo giocatore più forte al mondo”. Lo ha fatto in modo provocatorio, come quando nel 2010 scrisse “La juve è ormai niente”. Profetico davvero visto le briciole lasciate alle antagoniste da quel giorno.

Crosetti su Andrea Agnelli

L’articolo è preceduto da un tweet pungente: «Più o meno come il Lione, caro Andrea Agnelli». Ovvero la squadra che ha battuto la Juventus di Maurizio Sarri nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Il commento di Crosetti scatena però le reazioni degli juventini. Crosetti non perdona al patron bianconero l’aver espresso una legittima opinione sull’opportunità di difendere il diritto alla Champions di club estemporanei come l’Atalanta.

Le reazioni social

«Come al solito lei ha capito tutto… almeno trovi un buon traduttore”» scrive Antonello, accusando Crosetti di aver travisato le parole di Agnelli. Sulla stessa Linea Marco. «Agnelli s’e posto il quesito “è giusto che l’Ajax semifinalista anno scorso, campione d’Olanda e vincitore della coppa nazionale debba fare i preliminari e l’Atalanta sia ammessa direttamente in quanto 4a in Italia?”. È diversa la cosa».

