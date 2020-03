Juventus, acciacchi per due giocatori: il report sull’allenamento

Juventus-Lione è in programma regolarmente per martedì prossimo e la squadra bianconera continua ad allenarsi dunque in vista di questo match di Champions League nel quale dovrà rimontare lo 0-1 patito in Francia.

Altre squadre di serie A hanno deciso di fermarsi a causa del Coronavirus, ma la Juventus non può farlo. A meno che nei prossimi giorni non si decida di bloccare – si spera momentaneamente – anche le competizioni europee.

LEGGI ANCHE –>>Cristiano Ronaldo è in Portogallo dalla madre

Le ultime dall’allenamento odierno

Al lavoro odierno sul campo non era presente Cristiano Ronaldo. Il giocatore portoghese si trova a Madeira e – come si legge sul sito della Juventus – rimarrà in patria in attesa di sviluppi legati all’emergenza sanitaria attualmente in corso. E’ chiaro che la sua presenza non sarebbe in dubbio in Juventus-Lione, impossibile pensare che il numero 7 possa essere assente.

Purtroppo però sono arrivate anche delle brutte notizie per Sarri, campanelli d’allarme per due giocatori. Si legge infatti che Gonzalo Higuain ha svolto lavoro individuale a causa di una lieve contrattura al retto femorale della gamba destra, mentre Rodrigo Bentancur ha interrotto precauzionalmente l’allenamento per un leggero affaticamento alla regione posteriore della coscia sinistra”.

Il centravanti argentino e il mediano sudamericano, destinato a strappare il ruolo di regista difensivo titolare a Pjanic, sicuramente saranno monitorati con la massima attenzione nei prossimi giorni. L’obiettivo è ovviamente quello di salvaguardare le loro condizioni fisiche in attesa della partita di Champions League.

