Youth League, è stata rinviata la partita Juventus-Real Madrid

Dopo le perplessità manifestate ieri dai genitori dei giovani calciatori del Real Madrid, arriva la decisione ufficiale. La Juve non gioca in Youth League

Il Real Madrid non può viaggiare dopo le decisioni del Governo sullo stop dei voli Spagna-Italia di questa mattina e di conseguenza, non può giocare la sfida di Youth League contro la Juventus: la UEFA, preso atto della situazione, ha optato per il rinvio della gara valida per gli ottavi, come ha comunicato lo stesso club spagnolo sul proprio sito ufficiale.

Youth League e Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta generando grossi grattacapi anche una competizione minore, ma sempre seguita, come la Youth League. Nei giorni scorsi, infatti, l’inter ha annunciato il proprio ritiro dalla competizione. Altri club, come la Juve, non hanno ritenuto opportuno prendere la medesima decisione. Tale scelta stava creando dei problemi, perché dall’altra il Real Madrid si stava rifiutando di giocare sul campo dei bianconeri. La preoccupazione era salita tra i genitori dei giocatori Blancos che sarebbero dovuti volare a Torino per il match di stasera, valido per gli ottavi di finale della competizione. Il club spagnolo aveva chiesto il rinvio della partita o lo spostamento in un campo neutro, sulla scia dei numerosi casi di contagio registrati nell’area piemontese. Le decisioni del governo iberico e la decisione della Uefa hanno fatto il resto.

