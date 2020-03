Ufficiale lo stop per la serie A, che sarà ferma fino al prossimo 3 aprile. La speranza è che dopo questa data si possa tornare in campo, perché vorrebbe dire che l’emergenza Coronavirus sarebbe ormai alle spalle.

In questi giorni si è parlato davvero tantissimo della sospensione del campionato italiano e l’Associazione Italiana Calciatori – tramite Damiano Tommasi – aveva già auspicato uno stop delle attività. E ora, dopo la decisione della sospensione delle partite, l’Aic chiede anche la sospensione degli allenamenti.

In realtà ci sono già delle squadre che hanno sospeso ogni tipo di attività fisica, vale a dire Bologna, Brescia, Cagliari, Genoa, Lazio, Fiorentina, Spal e Milan. E altre probabilmente si allineeranno a questa posizione nel corso dei prossimi giorni. Ma c’è anche chi deve andare avanti.

La Juventus non può fermarsi

Ci sono invece delle squadre che invece proprio non possono fermarsi in questo periodo e sono quelle che sono impegnate in Champions e Europa League. Vale a dire Juventus, Inter, Atalanta, Napoli e Roma. I bianconeri di Maurizio Sarri infatti saranno attesi la prossima settimana dalla decisiva sfida contro il Lione di Rudi Garcia. E chiaramente dovranno continuare ad allenarsi per farsi trovare pronti a questo appuntamento.

