Alex Telles difensore brasiliano ora in forze al Porto è un profilo che piace in casa bianconera ma c’è l’insidia del Leicester pronta ad acquistarlo.

I bianconeri sono in polpe per l’acquisto del terzino del Porto che è un profilo che interessa ma non solo a Torino, infatti insieme alla Juventus, alla corte del Porto ci sarebbe anche la squadra inglese Leicester City. Un profilo quello del brasiliano adatto per qualsiasi squadra che voglia giocare con terzini di sfondamento, che con le sue doti straordinarie palla al piede, riesce ad essere il perfetto connubio fra terzino di copertura e esterno di classe. Infatti i cross e la tecnica di Telles sono sopraffini, un giocatore che si adatterebbe perfettamente alle meccaniche del gioco di Maurizio Sarri che ha fatto della tecnica e della qualità nei fraseggi il suo mantra.

Juve, Calciomercato: Telles è vicino ma c’è l’insidia di un’altra squadra

La Juventus però non sarebbe l’unica pretendente alla corte del Porto, infatti decisi più che mai, il Leicester vorrebbe rinforzare la propria squadra con l’acquisto del brasiliano che potrebbe dare più qualità dal punto di vista tecnico-tattico. I soldi in Inghilterra non mancano e quindi si prospetta un vero e proprio duello di mercato. La Juventus e Paratici stanno studiando la mossa giusta consapevoli che il tenore del calcio italiano ma sopratutto la presenza di brasiliani in rosa possa convincere Telles a vestire la maglia bianconera per la prossima stagione. Stando ad un sondaggio proveniente dal Sun però, il club inglese avrebbe priorità d’acquisto proprio perché in ottima di mercato in uscita penserebbe alla cessione del suo attuale terzino Chidwell. Un duello come dicevamo poc’anzi senza esclusione di colpi. Abbiamo visto che a Torino il ruolo scarseggia, infatti con la probabile cessione di De Sciglio la Juventus si ritroverebbe pochissimi giocatori per il ruolo. L’acquisto di terzini di qualità diventa, dunque, necessario anche e sopratutto in ottica di ringiovanimento della rosa, infatti, Telles potrebbe garantire quella qualità necessaria per il presente ma sopratutto per il futuro, essendo ancora un 27enne.

