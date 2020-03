Il terzino del Chelsea e della nazionale italiana sembra essere obiettivo concreto dei bianconeri, che infatti, lo vorrebbero per il prossimo anno

Un nome che circolava già da un po’ di tempo, e a quanto pare, i bianconeri sembrano molto interessati al profilo dell’italo brasiliano Emerson Palmieri. Attualmente in forza al Chelsea e che, con Maurizio Sarri allenatore, ha dimostrato di aver molto feeling, infatti, sarebbe proprio in lista desideri dell’allenatore toscano che lo vorrebbe in rosa per la prossima stagione. Classe ma anche e sopratutto profilo ideale per adattarsi al gioco di Sarri: grinta e dedizione, con un importante propensione alla fase d’attacco, infatti all’occorrenza, il giocatore può essere adattato oltre che da terzino, anche da vero e proprio esterno. Ultimamente il giocatore, nonostante una continuità di rendimento più che positiva, non sembra rientrare nei piani del suo attuale allenatore Lampard, che non lo schiera titolare da parecchio tempo. Paratici sta sfruttando l’occasione per proseguire col corteggiamento e stipulare una vera e propria offerta.

Juventus, Calciomercato: Emerson Palmieri sempre più vicino

Un profilo che piace alla società ma sopratutto farebbe contento l’allenatore Maurizio Sarri che riabbraccerebbe volentieri il terzino e che, sicuramente, gli ritaglierebbe uno spazio importante in rosa. Paratici sta lavorando al possibile approdo di Emerson Palmieri sotto la Mole per la prossima stagione, intanto si sta pianificando la giusta mossa per arrivare al terzino, tenendo in considerazione gli esuberi ma sopratutto lo sfoltimento di rosa in base all’età. Infatti i bianconeri sono propensi ad una vera e propria rivoluzione per la finestra di mercato per la prossima stagione, sia in entrare che in uscita: la Juventus dovrà anche lavorare in uscita come abbiamo sottolineato poc’anzi, sopratutto su alcuni giocatori over 30 che da tempo non trovano continuità, causa infortuni. Palmieri sogno più che possibile ma se dovesse arrivare, Paratici & co dovranno capire cosa fare dell’altro terzino italiano acquistato dalla Juventus giusto la scorsa estate: Luca Pellegrini, ora in prestito al Cagliari. Si prospetta quindi una vera e propria odissea di mercato per la prossima stagione.

