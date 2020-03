Il capitano Chiellini con uno splendido messaggio social si unisce ai tanti sportivi nella lotta per aiutare le strutture sanitarie e gli ospedali.

È arrivato anche il messaggio del capitano della Juventus, infatti, Giorgio Chiellini con un post su Instagram invita tutti i tifosi e appassionati sportivi a donare a chi, in questo momento così delicato, sta lottando fino alla fine. Uno splendido messaggio che invita all’unione per un solo obiettivo possibile: rialzarci e sconfiggere questa epidemia dilagante. Il Capitano in un videomessaggio su Instagram dice: “Aiutateci a sostenere la raccolta fondi per aiutare gli ospedale di Torino e di tutto il Piemonte” concludendo con un hashtag esemplificativo #distantimauniti. Un bellissimo messaggio di sostengo alle strutture sanitarie e agli ospedali ma sopratutto a tutte le persone, che in questo momento così delicato, stanno lottando per sconfiggere questa epidemia del Coronavirus.

Chiellini, cuore di capitano: il messaggio conquista i tifosi

Ancora una volta il capitano della Juventus ha dimostrato di essere non solo un grande capitano e esempio sportivo per giovani e non, ma anche un grande uomo. Con questo videomessaggio Giorgio Chiellini ci ha ricordato l’importanza di essere tutti uniti e di donare a chi, in questo momento ci sta aiutando più di tutti a sconfiggere questa insidia, che speriamo si concludi il più presto possibile.

