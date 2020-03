Donnarumma lascerà il Milan. La posizione della Juventus è stata chiarita

Donnarumma e il Milan interromperanno il loro rapporto. La Juve resta interessata al portiere ma a determinate condizioni. Questo perché un pipelet c’è già.

Gigio Donnarumma lascerà il Milan. Non c’è alcun dubbio a riguardo, anche perché Gazidis ha avuto mandato di ridimensionare e contenere i costi. Ingaggi come quello del portiere, pertanto, non possono essere supportati. Sarà venduto, ma a chi? La Juventus è molto interessato a prenderlo, ma a determinate condizioni che ad oggi non si sposano con quelle dei rossoneri.

La posizione della Juve su Doonnarumma

La Juventus ha sempre le antenne dritte per monitorare la situazione di Donnarumma. L’idea di prendere un portiere che per i prossimi 15 anni potrà ricoprire il ruolo di titolare della Nazionale e tra i top nello scenario europeo intriga molto la dirigenza. Questo però avverrà soltanto se fosse davvero un’occasione low cost. In sostanza: se il Milan decide di venderlo non farà sconti, prenderlo a 50 milioni non è una pianificazione da Juve. Anche perché il rinnovo di Szczesny soddisfa a pieno e c’è la volontà di puntare su di lui come primo portiere ancora a lungo, di certo per la prossima stagione. Gigio intrigherebbe come colpo a costo zero o in saldo, il Milan non è chiaramente della stessa idea. La Juve è al suo posto: se capita l’opportunità Gigio, si candida per coglierla. Altrimenti, si gode Szczesny come ha già previsto di fare.

