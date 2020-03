La Juventus smentisce direttamente la fake news che da ieri sta circolando sul web, che vedrebbe Dybala positivo al Covid-19.

Da ieri circola in rete la notizia che Dybala sarebbe positivo anche lui al Coronavirus, dopo Rugani anche il calciatore argentino positivo al Covid-19, ma ovviamente si tratta, come spesso accade di questi tempi sul web, di una vera e propria fake news. La smentita è arrivata ufficialmente dalla società, molti tifosi infatti si stavano preoccupando sulla condizione dell’argentino e l’intervento della società bianconera non s’è fatto aspettare, smentendo pubblicamente la notizia. Dybala quindi non è positivo al virus ma ovviamente ogni giocatore e, sostanzialmente tutta la squadra (staff compreso), sono in isolamento cautelare obbligati dopo la notizia di, giusto qualche giorno fa, sulla positività del proprio difensore Daniele Rugani.

Juventus smentisce la fake news: “Dybala non è positivo al Coronavirus”

Purtroppo la speculazione pur di far notizia, sopratutto sul web, è all’ordine del giorno, ma diventa incomprensibile quando la speculazione è sulla salute delle persone, di conseguenza, la società ha ritenuto opportuno intervenire in prima persona smentendo ufficialmente la fake news riguardante una possibile positività al virus del proprio giocatore.

