Calciomercato Juventus, ancora occhi su Aouar

In casa Juventus si continua a pensare al futuro. Un nome caldo è senza alcun dubbio quello di Aouar. Ma qual è la situazione?

Obiettivo rinforzo a centrocampo. Questo è il pensiero in casa Juventus in vista del prossimo calciomercato. Tanti i nomi sul taccuino di Fabio Paratici. Oltre a quello di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia, c’è anche quello di Houssem Aouar del Lione. La dirigenza bianconera ha tra l’altro avuto la possibilità di vederlo da vicino nel match d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Aouar alla Juventus, Calciomercato: il punto sulla trattativa

Il 21enne sembrerebbe essere pronto per il grande salto ed è semplice ipotizzare una asta internazionale. Difficilmente infatti si scenderà sotto i 50 milioni di euro. Il giocatore sarebbe nel mirino dei bianconeri da tempo. Ma qual potrebbe essere la strategia? Difficile dirlo.

Il suo entourage non sembrerebbe chiudere affatto al trasferimento. Tante le possibili offerte, con in pole l’Arsenal, pronta a sferrare l’assalto. La Juventus comunque resta alla finestra. Perché per la Vecchia Signora Aouar è molto più che un’alternativa. La trattativa deve comunque entrare nel vivo, ma l’idea è molto concreta.

