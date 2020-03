Calciomercato Juventus, sirene spagnole per de Ligt

Calciomercato Juventus: in casa bianconera potrebbe diventare attuale anche qualche cessione. E c’è,Il Barcellona che continua a pensare a de Ligt.

In questo periodo di sosta forzata del campionato, a causa dell’emergenza e dell’allarme sanitario, torna d’attualità il calciomercato. In casa Juventus si prova a pensare al futuro e qualcosa potrebbe muoversi persino in uscita. E tutti i fari potrebbero accendersi su Matthijs de Ligt. Il difensore olandese, dopo un primo periodo di adattamento, sembra finalmente essersi adattato agli schemi e ai dettami tattici di Maurizio Sarri.

De Ligt al Barcellona, Calciomercato: lo chiede Messi?

Ed ecco che le sue prestazioni potrebbero riaccendere l’interesse di alcuni top club europei. Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa spagnola, il centrale orange sarebbe finito nel mirino del Barcellona. A richiedere l’acquisto dell’ex Ajax sarebbe stato Lionel Messi. L’argentino sarebbe rimasto impressionato dalle capacità del giocatore bianconera. La società piemontese però non sembrerebbe considerare l’ipotesi di una cessione. Un corteggiamento quello dei blaugrana che parrebbe esser destinato a restare tale.

