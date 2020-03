Calciomercato Juventus, può tornare un centrocampista

Anche con la serie A ferma a causa dell’emergenza Coronavirus, il mondo calcio va avanti. Se in campo, almeno in altri frangenti. Si parla sempre di Calciomercato Juventus, chiaramente in ottica futura. Con la società bianconera che in estate sembra destinata a essere grande protagonista dei trasferimenti.

Rolando Mandragora è oggi un giocatore dell’Udinese. Il centrocampista che la Juventus ha ceduto ai friulani nel 2018 per una somma di 20 milioni di euro si sta mettendo in evidenza con un rendimento decisamente positivo. Praticamente sempre titolare, ha collezionato anche tre gol e tre assist. Un rendimento che lo ha fatto finire anche nel mirino del ct della nazionale Mancini.

Calciomercato Juventus: pronti a riprendere Mandragora?

Dopo aver confermato il suo talento in serie A, a quanto pare la Juventus sta tenendo d’occhio con grande attenzione il centrocampista. Anzi – come riporta La Gazzetta dello Sport – la società bianconera sembra intenzionata a riscattare il giocatore, esercitando l’opzione della “recompra” per un totale di 26 milioni di euro.

Non per questo però Mandragora dovrebbe rimanere in bianconero, qualora l’operazione andasse davvero in porto. Sempre secondo la rosea infatti il centrocampista potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad altri giocatori. Sulle sue tracce ci sarebbe soprattutto la Fiorentina, che vuole costruire una rosa importante per puntare all’Europa. Del resto finora il presidente Commisso non ha mai lesinato sforzi per rendere i viola più forti. Che Mandragora possa essere una pedina per arrivare a Chiesa? Fantacalcio, almeno per il momento.

