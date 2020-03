Calciomercato Juventus, occhi su un gioiello sudamericano

Occhi rivolti al futuro per il calciomercato della Juventus. Non è un mistero che la società bianconera voglia rinnovare l’organico, ringiovanendolo, ma nello stesso tempo rendendolo sempre più forte e competitivo in Italia e in Europa.

Con la serie A ferma, così come le competizioni internazionali, ci si può focalizzare su talenti che il club sta tenendo d’occhio. Dopo aver già preso Kulusevski, adesso gli occhi si sono posati per la linea mediana su Tonali e Aouar. Ma ci sarebbe anche un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti bianconeri.

LEGGI ANCHE –>> Calciomercato Juventus, sirene spagnole per De Ligt

Come ha riportato Calciomercato.com ma anche altri siti colombiani, infatti, la Juventus sarebbe in corsa per Jorge Carrascal, centrocampista del River Plate. Nato a Cartagena, in Colombia, e classe 1998, questo giocatore si è messo in luce nella formazione ucraina. Trequartista dai piedi buoni, e ancora giovanissimo, è arrivato al River in prestito dal Karpaty – squadra ucraina – a gennaio 2019.

All’inizio di quest’anno la squadra biancorossa di Buenos Aires l’ha invece ingaggiato a titolo definitivo versando una somma di 2,5 milioni di euro. La Juventus starebbe seguendo con particolare interesse questo giocatore, che però è nel mirino anche di altri club europei, tra cui l’Ajax. Club che storicamente sa sempre pescare molto bene anche nel mercato sudamericano.

Il River, dal canto suo, avrebbe già fissato il prezzo per il suo gioiellino. Per fargli lasciare l’Argentina servono almeno venti milioni di euro. E si prevede per lui un’asta decisamente importante.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK