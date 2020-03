Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss dicendo che la situazione contagi alla Juventus è assai complicata.

Il presidente dell’Empoli Calcio è intervenuto a proposito dell’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus, ai microfoni di Radio Kiss Kiss il presidente dell’Empoli ha detto di aver sentito l’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, gli è stato riferito che la situazione contagi in casa bianconera è molto complicata, ci sono oltre 120-130 persone in isolamento dice.

Coronavirus, Corsi: “Ho sentito Sarri, la situazione contagi è complicata”

Nell’intervista il presidente ha poi aggiunto: “Ho sentito anche Martusciello, la situazione contagi alla Juventus è decisamente complicata, ci sono 120-130 persona in stato di isolamento. Sarà impossibile giocare da qui a breve, il 4-5 aprile mi sembra improbabile soprattutto in base a quello che sta succedendo, non penso che in tre settimana si risolva, lo spero ma sarà molto difficile. Molti vorrebbero cristallizzare la classifica così com’è, per me andrebbero giocate tutte le partite, anche fino alla fine di agosto”. Anche perché da poco è stato ufficializzato il rinvio degli europei che sarà nel 2021, e non questa estate come da previsione. Un’emergenza che sta preoccupando su tutti i fronti, che speriamo si risolvi nel migliore dei modi e nei tempi più brevi possibili.

