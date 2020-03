Juventus Calciomercato: “Rakitic va al Siviglia! Niente Juve”

Il croato ha scelto il Siviglia, tramontate dunque le due piste italiane per la prossima stagione, infatti Rakitic rimarrà in Spagna.

Niente ipotesi Juve per il centrocampista croato, almeno gli ultimi sondaggi di mercato lo danno praticamente certo per il ritorno in Andalusia. Monchi starebbe già trattando col club catalano il prezzo del cartellino. Un ritorno voluto dallo stesso giocatore per chiudere la carriera nel club che l’ha consacrato a livello internazionale, così almeno dicono le indiscrezioni del giornale catalano Sport e a quanto pare Monchi sta già trattando il prezzo, visto che ha già il sì del giocatore, ricordiamo che il contratto di Rakitic è in scadenza il 30 giugno 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tifosi Juve furibondi. La decisione di Lotito lascia tutti quanti di sasso

Niente Italia all’orizzonte di Rakitic. E ora la prima a non gioirne (per questa notizia) è proprio il Barcellona, che giusto lo scorso gennaio ricevette un’offerta molto interessante dei bianconeri di oltre 40 milioni, adesso i catalani potrebbero vederlo partire a zero o comunque ad una cifra certamente inferiore. Oltre ai bianconeri in forte pressing sul croato c’erano i nerazzurri che avrebbero voluto il centrocampista disposti, ai tempi, anche a sacrificare Lautaro Martinez in un eventuale scambio. Rimane a bocca asciutta pure il Paris Saint Germain che nel 2018 aveva fatto di tutto per prendere Rakitic, arrivando addirittura a offrire 90 milioni. Il croato vuole la Liga e se deve lasciare il Barcellona l’unica destinazione possibile è il ritorno all’ovile, alle radici che l’hanno lanciato a livello internazionale. Lo stipendio sarà certamente inferiore di quello che avrebbe potuto prendere con i bianconeri ma a volte i primi amori non si dimenticano. Pare dunque tramontata definitivamente la pista del croato e sappiamo che Paratici & co dovranno necessariamente rinforzare un reparto in leggera crisi. Molti sono i profili e tante le opportunità, si prospetta un calciomercato scoppiettante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Tifosi Juve furibondi. La decisione di Lotito lascia tutti quanti di sasso

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK