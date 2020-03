Tifosi Juve furibondi. La decisione di Lotito lascia tutti quanti di sasso

Tifosi Juve scatenati dopo che Lotito ha deciso di far riprendere per lunedì 23 marzo gli allenamenti della Lazio. Pioggia di critiche social per il patron.

Con il campionato italiano fermo al palo e con l’Italia diventa Zona rossa, il presidente Claudio Lotito ordina la ripresa degli allenamenti. Sebbene le limitazioni al movimento di persone inducano a più miti consigli e alla quarantena spontanea, l’evidenza è diversa. La Lazio segue un’altra linea. Il presidente biancazzurro ha infatti deciso di convocare la squadra per un allenamento il prossimo 23 marzo, scatenando in questo modo le ire dei fan di tutte le squadre. In primis dei tifosi Juve.

LEGGI ANCHE >>> Pogba si allena su Instagram con la maglia bianconera di Matuidi, indizio di mercato?

Le ire dei tifosi Juve

I commenti dei tifosi Juve contro Lotito sono svariati. «La Lega minacci 20 punti di penalità, ah già ma la Lega è di Lotito», scrive un tifoso. “I giocatori se hanno gli attributi e non pensano solo allo sporco denaro che gli dà, restino a casa”. E ancora “Ma non capisco quale è il problema? Ma diamo sto scudetto alla Lazio, facciamolo contento e occupiamoci di cose più serie come la salute del nostro paese”. In molti si augurano che siano gli stessi calciatori a prendere posizione come fecero Bruccini e D’Orazio del Cosenza (Serie B). «Possono decidere di stare a casa e rifiutarsi di allenare se non sbaglio qualche settimana fa dei giocatori rifiutarono la convocazione».

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK