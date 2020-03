Coronavirus, terzo giocatore positivo nella Juventus

Un altro giocatore della Juventus è risultato positivo al Coronavirus. Questa la notizia ufficiale diffusa dal club bianconero sul suo sito ufficiale nella serata di sabato 21 marzo.

Il calciatore Paulo Dybala è stato sottoposto ad esami medici che hanno rivelato la sua positività al Coronavirus-COVID-19. Il calciatore, da mercoledì 11 marzo, in isolamento volontario domiciliare, continuerà ad essere monitorato e a seguire lo stesso regime. Sta bene ed è asintomatico si legge nella nota del club.

L’argentino è dunque il terzo giocatore colpito dal virus della Juventus, dopo Rugani e Matuidi. Ad ogni modo – come si legge – le sue condizioni di salute sono buone. Lo stesso giocatore sui social ha reso noto la vicenda. Risultata positiva anche la fidanzata Oriana.

Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi. Un saluto a tutti! 💪🏼💪🏼💪🏼 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Con Dybala crescono dunque i casi di coronavirus nel mondo del calcio. Sono risultati purtroppo positivi anche altri calciatori di altre squadre come Fiorentina, Sampdoria e Verona, tanto per fare degli esempi. La Juventus aveva già da giorni posto in isolamento

ben 121 persone fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della società, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti.

