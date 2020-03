Higuain, ecco cosa l’ha spinto a lasciare l’Italia

Gonzalo Higuain ha lasciato l’Italia in tempo di quarantena ed è fuggito in Argentina. Ma quali sono stati i motivi che hanno spinto l’attaccante a farlo?

Ritrovare i suoi affetti. Sarebbe stato questo il motivo che avrebbe spinto Gonzalo Higuain a lasciare l’Italia e ad andare in Argentina. Ed è per questo che, nonostante i numerosi consigli di non partire, l’attaccante della Juventus, come raccontato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Negativo al tampone, l’argentino ha superato i controlli della Polizia all’aeroporto di Torino-Caselle e poi il tutto si è sviluppato in tre tappe: dall’Italia alla Francia, dalla Francia alla Spagna, dalla Spagna all’Argentina.

Higuain, il racconto del suo viaggio verso l’Argentina

Il calciatore ha deciso di muoversi senza alcun dubbio in un quadro sanitario non semplice. Tutti gli argentini infatti sono in quarantena. E tra l’altro il fatto che abbia in mano il tampone che lo certifica sano molto probabilmente non gli pregiudica i 14 giorni di quarantena forzata. Giorni che trascorrerà al fianco dell’adorata mamma, le cui condizioni sono gravi a causa di un ictus. Il rapporto con la madre è però sempre stato qualcosa di speciale.

L’importanza e il legame con la sua famiglia: sarebbe questo il motivo che avrebbe visto il buon Gonzalo lontano dall’Italia. E tra l’altro accanto ci saranno le tre donne più importanti della sua vita: mamma Nancy, la sua fidanzata, la bella modella argentina Lara Wechsler, stilista di biancheria intima e anche lei appassionata d’arte, e sua figlia Alma, nata nel maggio del 2018 a Torino. Alma, il nome della bimba, significa “anima”. E l’anima di Higuain non può fare a meno dei suoi affetti in un momento così difficile e complicato.

