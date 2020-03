Il calciatore francese in un post social rassicura tutti con una bella foto sorridente: “Sto bene e voglio restare positivo, ce la faremo tutti insieme”.

Il calciatore francese con un lungo post ha voluto ringraziare chi gli è stato vicino ma sopratutto rassicurare sulle proprie condizioni tutti i tifosi e amici che in questi giorni gli hanno scritto: “Sono positivo. Abitualmente amo pensare che sono positivo perché sono una persona che cerca di irradiare buone sensazioni attorno a sé, alla mia famiglia, ai miei amici ai miei compagni. Oggi resto positivo. Sono portatore asintomatico del virus, cosciente di avere il privilegio di essere un calciatore professionista e di beneficiare per questo motivo di un monitoraggio sanitario regolare e eccellente. Se non lo fossi stato, forse non avrei mai saputo di esserlo”.

Coronavirus, Matuidi: “Sono portatore asintomatico del virus, sto bene”.

Il giocatore ha poi aggiunto “Sono positivo, sono forte, il mio morale é alto come quello della mia famiglia.

Sono positivo, usciremo collettivamente più forti da questa prova, che ci insegnerà a conoscerci meglio, a essere più solidali, più generosi, migliori.

Ringrazio tutti voi per i vostri messaggi di amicizia e di sostegno. Restiamo disciplinati e uniti per poter presto tornare a fare le coccole ai nostri figli, abbracciare i nostri genitori, dare la mano ai nostri fratelli e sorelle e festeggiare i gol con i nostri compagni.

Sono positivo, ce la faremo”. Un bellissimo messaggio quello del francese che sta trovando un sacco di apprezzamenti da tifosi e sportivi. Ora non resta che augurargli una pronta guarigione sperando di vederlo il prima possibile in campo.

