Juventus, è Cristiano Ronaldo a dettare le regole?

Cristiano Ronaldo è stato il primo giocatore della Juventus a lasciare l’Italia. Il portoghese ha dato via libera anche ai suoi compagni?

Anche in questa situazione di emergenza, Cristiano Ronaldo ha anticipato tutti. Il portoghese ha infatti lasciato l’Italia per recarsi in Portogallo e stare accanto alla madre ricoverata a causa di un ictus. Il tutto è avvenuto prima della positività di Rugani. CR7 però, come raccontato da ‘Il Corriere dello Sport’, sembra aver dato il là e il via a tutti i suoi compagni.

Juventus, quali sono le dinamiche? Il “ruolo” di CR7

Il fuoriclasse bianconero, avendo ricevuto la notizia della positività di Rugani da Madeira, è dovuto restare per 14 giorni in isolamento. Insomma, questa la situazione di Ronaldo, che si era comunque mosso quando ancora c’erano delle partite in programma, La sua vicenda è senza alcun dubbio completamente diversa rispetto a quella di Gonzalo Higuain, Sami Khedira e Miralem Pjanic.

I tre, dopo l’esito negativo del tampone, hanno deciso di andare via, tornando rispettivamente in Argentina, Germania e Lussemburgo. Il tutto ha creato imbarazzo, nervosismo e critiche. Ma davvero è tutto legato all’avere Cristiano Ronaldo? Fuoriclasse assoluto in campo, ma che può portare a modificare radicalmente dinamiche interne di un intero spogliatoio. In poche parole, con CR7 che decide di restare in Portogallo, anche altri hanno di conseguenza hanno deciso di lasciare Torino in questi giorni senza dover chiedere sostanzialmente permesso. E sul fatto che qualcuno abbia dato il via al tutto difficilmente possono esserci dei dubbi.

