Il presidente del Santos è pronto a parlare con i bianconeri per Kaio Jorge: la clausola è di 75 milioni di euro, ma si tratta.

Il talento brasiliano è in ottica bianconera, la Juventus è proiettata sempre più al futuro per ringiovanire una rosa ormai over 30. Molti i giocatori sondati per la prossima finestra di mercato, infatti Paratici & co stanno valutando profili internazionali, uno dei più interessanti per il momento è quello di Kaio Jorge: attaccante che con i suoi cinque gol nell’ultimo Mondiale Under 17 ha saputo mettersi in mostra portando alla vittoria la propria nazionale. Kaio Jorge è una punta centrale di movimento, può giocare sulle fasce e da seconda punta, vista l’abilità palla al piede. Fisico imponente, è abile nel giocare di sponde per i compagni. Giocatore appena 18enne che, dunque, darebbe grande prospettive per il futuro.

Juventus, il presidente del Santos: “pronti a trattare per Kaio Jorge”

Per farlo arrivare a Torino il Santos chiederebbe 75 milioni, prezzo da pagare per la sua clausola, ma in un’intervista segnalata da Calciomercato.com il presidente del Santos Peres ha dichiarato che sarebbe disposto a trattare la cifra, infatti Peres ha detto: “Con la Juventus stavamo trattando la base di 30 milioni di euro, ma non solo con i bianconeri, molti club sono interessati al giocatore, ci sono altri due club italiani interessati (una è l’Inter) e poi una francese”. Un profilo d’interesse internazionale quello di Kaio Jorge che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un fuoriclasse nonché centroavanti ideale in grado di adattarsi al gioco di Maurizio Sarri, che sappiamo ama molto la punta di movimento. In patria ne so già certi: è un predestinato per il futuro. La Juve rimane alla finestra e con i giusti presupposti lo porterebbe sotto la Mole già nella prossima stagione, con la piena consapevolezza delle tante richiesta di mercato che arriveranno da altri club nei prossimi mesi. Kaio Jorge è l’attaccante del futuro.

