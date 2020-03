Gonzalo Higuain avrebbe speso oltre 200 mila euro per tornare in Argentina con un volo privato da più tratte, noleggiando un jet.

Il Pipita avrebbe speso oltre 200 mila euro per tornare in Argentina. Infatti l’argentino avrebbe noleggiato un jet privato da più tratte: partendo da Torino fino ad arrivare in Francia, dalla Francia fino alla Spagna e da lì diretto in Argentina. Non è stato di certo un volo economico quello del Pipita, molto più caro di un volo di linea in business class che costa intorno ai 3.500 euro.

Juventus, Higuain: “Spesi più di 200 mila euro per tornare in Argentina”

Il Pipita pur di tornare in patria avrebbe speso una cifra davvero molto alta, infatti, scegliendo l’opzione del jet privato ha superato di gran lunga il prezzo fisso di una business class in un volo di linea comune, che come dicevamo, ammonta intorno ai 3.500 euro. Il prezzo quantificato per il volo privato invece, costa intorno ai 200.000 euro, anche se nel caso dei giocatori, costretti a muoversi molto più frequentemente di altri, il prezzo effettivo potrebbe diminuire. Ora come sappiamo il Pipa dovesse tornare a breve rischierebbe comunque un esclusione dall’eventuale ripresa del campionato, infatti secondo il decreto governativo vigente, chiunque torni in Italia dall’estero, in questo momento, dovrà preventivamente fare 14 giorni di isolamento fiduciario anche non dovesse presentare sintomi del Coronavirus. L’emergenza sanitaria sta imponendo importanti regole che chiunque dovrà rispettare. La Juventus rischia di perdere ben 4 giocatori in rientro dall’estero (almeno per due settimane), stiamo parlando di: Ronaldo, Higuain, Khedira e Pjanic, sempre se il campionato dovesse riprendere a breve.

